Посол Украины в США обвинил Россию в «агентурной сети», влияющей на ООН

По мнению нового украинского посла в Соединенных Штатах, Владимира Ельченко, половина граждан РФ, работающих в ООН являются шпионами ФСБ.

Дипломат утверждает, что Москва развернула в Организации Объединенных Наций целую агентурную сеть. Подобная тайная система позволяет России оказывать масштабное влияние на работу ООН. При этом Ельченко добавил, что его слова имеют большой вес в организации, поскольку он является членом Совета безопасности ООН.

В своем интервью «Укринформу» дипломат также отметил, что все страны, поддерживающие Россию, боятся этой страны, потому что зависимы от нее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Украины прекращают функционировать все игорные заведения. Подлежат закрытию не только игральные заведения, но и лотереи. Верховная Рада намерена также отрегулировать распространение лотерей.