Глава Киргизии не смог вылететь домой на президентском самолете

Президентский борт Сооронбая Жээнбекова остался в аэропорту Пулково из-за неполадок с одним из двигателей. Мотор попросту не запустился.

Главе Киргизской Республики пришлось отправиться в Бишкек с пересадкой через Москву. Об этом, ссылаясь на руководителя Агентства гражданской авиации Курманбека Акышева, сообщает киргизский портал «Sputnik Кыргызстан» в субботу, 21 декабря.

В результате поломку устранили и оставшиеся делегаты вылетели в Киргизию на государственном борту. Отметим, что Жээнбеков летает на ТУ-154 1993 года, что неоднократно вызывало возмущение в правительстве Республики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров государств СНГ. На заседании присутствовали главы Белоруссии, Армении, Туркменистана и Молдавии.