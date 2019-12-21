Крепкий алкоголь подорожает в 2020 году

Дело в том, что в ближайшее время вырастут цены на этиловый спирт.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщается на портале правовой информации. Весь крепкий алкоголь, в составе которого есть этиловый спирт, например, водка. коньяк и бренди, станут дороже в 2020 году. Минимальная стоимость водки с 1 января увеличится на семь процентов. Сейчас она составляет 215 рублей, а будет – 230 рублей.

Ожидается, что коньяк подорожает на 11 процентов. Таким образом, бутылка будет стоить 433 рублей, а сейчас ее можно купить за 388 рублей.

Эксперты считают, что цена на этиловой спирт вырастет, так как власти хотят бороться против алкогольной зависимости у россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в гатчинском магазине нашли алкоголь из Финляндии без лицензии. Предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч рублей.