Крепкий алкоголь подорожает в 2020 году

Крепкий алкоголь подорожает в 2020 году
Фото: Pixabay

Дело в том, что в ближайшее время вырастут цены на этиловый спирт.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем сообщается на портале правовой информации. Весь крепкий алкоголь, в составе которого есть этиловый спирт, например, водка. коньяк и бренди, станут дороже в 2020 году. Минимальная стоимость водки с 1 января увеличится на семь процентов. Сейчас она составляет 215 рублей, а будет – 230 рублей.

Ожидается, что коньяк подорожает на 11 процентов. Таким образом, бутылка будет стоить 433 рублей, а сейчас ее можно купить за 388 рублей.

Эксперты считают, что цена на этиловой спирт вырастет, так как власти хотят бороться против алкогольной зависимости у россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в гатчинском магазине нашли алкоголь из Финляндии без лицензии. Предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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