В Петербурге появился памятник Сталину

В честь 140-летия со дня рождения главы Советского Союза Иосифа Сталина члены КПРФ объявили, что поставили в здании отделения партии памятник вождю.

Об этом стало известно в субботу, 21 декабря. Все желающие могут прийти к мемориалу, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти. Кроме того, коммунисты раздумывают о подходящей локации для установки памятника на территории Петербурга.

Фотографию бронзового бюста члены КПРФ опубликовали в официальном telegram-канале партии. Памятник отлили силами инициативных сторонников КПРФ из Приморского района. Бронзовый Сталин пробудет в отделении партии до тех пор, пока не удастся согласовать его размещение в городе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что борт №1 президента Республики Киргизии оказался неисправен, в связи с чем политику пришлось добираться до Бишкека с пересадкой в Москве.