Директор Заворотнюк прокомментировала сообщения о сборе денег на лечение

Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Попова назвала бредом сообщения о сборе денег для ее лечения.

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги?», — спросила Попова, сообщает телеканал 360.

Ранее СМИ сообщали, что счета супруга Заворотнюк Петра Чернышева заблокированы. Журналисты предположили, что это произошло из-за поступавших пожертвований.

Информация появилась в Telegram-канале Mash. Согласно его сведениям, заблокированные активы заморожены уже в течение нескольких месяцев. Авторы канала предполагают, что проблемы могут быть связаны с подозрительными операциями, проводимыми на счетах.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что родственники Заворотнюк пожаловались на слишком настойчивых журналистов. Папарацци постоянно преследуют семью актрисы, борющейся с тяжелым недугом. Предположительно, Анастасии диагоностировали онкологию головного мозга.