Сбербанк отсудил 5 млрд рублей у котельной птицефабрики «Синявинская»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области намерен взыскать с ООО «Котельная птицефабрики «Синявинская» 5, 26 млрд рублей в пользу Сбербанка. Причиной этому послужило то, что котельная выступила поручителем по кредитам.

Согласно данным АБН, Сбербанк открыл более десяти договоров невозобновляемых кредитных линии АО «Птицефабрика Синявинская». Птицефабрика перестала исполнять свои обязательства по кредитным договорам, в результате чего Сбербанк потребовал погасить задолженность. Однако, этого, по всей видимости, не произошло.

В ноябре в отношении АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» была введена процедура наблюдения, после того, как арбитраж признал обоснованность заявления банка о признании компании банкротом.

Арбитраж признал требование банка к птицефабрике, размер которого составляет 5,26 млрд рублей, обоснованным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Синявинская птицефабрика» хочет подать иск о банкротстве ритейлера «Интерторг».