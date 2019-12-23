Онлайн-шоппинг становится более популярным в Петербурге

Онлайн-шоппинг становится более популярным в Петербурге
Шоппинг. Фото: pixabay

Петербуржцы все реже выходят в торговые центры на шоппинг, отдавая свое предпочтение онлайн-магазинам.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на интернет-магазин Ozon, в уходящем году количество оформленных петербуржцами заказов увеличилось в два раза, по сравнению с прошлым годом. В 2019 жители Культурной столицы оправдали свое название, чаще всего заказывая в интернете книги.

В топ наиболее популярных товаров также вошли консервы для кошек, которые пользуются большей популярностью, чем собачьи. А продажи товаров для красоты и здоровья выросли в 2,5 раза в этом году.

Жители Петербурга в уходящем году все чаще добавляли к заказу «мелкие» товары из различных категорий. Например, это были лакомства, а в частности — протеиновые батончики, шоколадки и варенье.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как безопасно покупать на онлайн «барахолках».

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Онлайн-шоппинг становится более популярным в Петербурге