В России могут заблокировать YouTube и «Яндекс.Видео»

В России могут заблокировать YouTube и &#171;Яндекс.Видео&#187;
Представители "Яндекс" и "Google", которому принадлежит YouTube никак не прокомментировали ситуацию. Фото: pixabay.com

Сервисы на территории России могут заблокировать навсегда из-за нарушений закона о пиратском контенте.

Как выяснилось в понедельник, 23 декабря, книжное издательство «Эксмо» обратилось в суд с жалобой на размещение нелегальной аудиоверсии произведения Лю Цысиня «Задача трех тел», которую обнаружили как на «Яндекс.Видео», так и на YouTube.

Городской суд Москвы удовлетворил иск «Эксмо» в начале декабря, однако на данный момент пиратская аудиокнига по-прежнему находится в открытом доступе на обоих ресурсах. В случае игнорирования жалоб правообладателя, сайты могут быть заблокированы навечно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компании «Рамблер интернет холдинг» удалось добиться блокировки нелегальных спортивных трансляций с сайта телеканала «МатчТВ». Показ трансляций заблокирован на 15 дней.

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