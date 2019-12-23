Американские сенаторы назвали условия снятия санкций с России

На прошлой неделе комитет сената по антироссийским санкциям одобрил законопроект Грэма и Менендеса. Фото: pixabay.com

На прошлой неделе комитет сената по антироссийским санкциям одобрил законопроект Грэма и Менендеса. Фото: pixabay.com

Сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес в поправках к закону «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» определили условия введения и снятия антироссийских санкций.

Согласно тексту документа, ограничительные меры в отношении Российской Федерации применяются в случае вмешательства во внутренние дела Америки, а также за агрессию по отношению к Украине. Определять необходимость введения «санкций из ада» будет разведка и Госдепартамент, которые представят доклад о вмешательстве Москвы в политику США.

При этом в случае, если американские спецслужбы не обнаружат российского вторжения во внутреннюю политику Штатов, санкции будут сняты. Отметим, что Министерство финансов США неоднократно заявляло, что не намерен применять жесткие меры в отношении России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Джонсон заявил о невозможности вернуть в мирное русло отношения с Россией.