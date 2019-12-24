В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в овраг

В провинции Южная Суматра на территории Индонезии автобус упал в ущелье. Транспорт перевозил 40 человек, 24 из них погибли.

Трагический инцидент произошел поздним вечером накануне, 23 декабря, в округе Пагар-Алам. В результате падения тяжелые травмы и ранения получили 16 человек.

Как сообщили «РИА Новости», пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение. Медики оценили их состояние как тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рухнувшем истребителе. Судно упало во время испытаний, летчик успел катапультироваться.