Ведущая клубного канала «Спартака» эффектно объявила об уходе

Юлия Ушакова, ведущая спортивного канала столичного хоккейного клуба «Спартак», рассказала о своем уходе, опубликовав в Instagram эротическое фото.

В воскресенье, 22 декабря, Юлия выложила в своем официальном аккаунте в Instagram снимок, где ведущая стоит на коньках в крайне открытом костюме, стилизованном под хоккейную форму. Под эффектной и привлекательной фотографией ведущая канала «Спартака» разместила совсем нешуточный текст, объяснив, что покидает должность.

Болельщики хоккейного клуба и подписчики Юлии поддержали решение ведущей, похвалив её смелость и решительность. Однако многие комментаторы отметили, что фотография могла бы быть и поскромнее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр культуры РФ Владимир Мединский принял решение уволить руководителя киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина.