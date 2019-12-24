Вячеслава Дацика задержали при попытке переплыть границу с Эстонией

Неоднократно судимого Вячеслава Дацика задержали в Ленинградской области при попытке незаконно пересечь российско-эстонскую границу.

Инцидент произошел во вторник, 24 декабря. Скандально известный в Петербурге и за его пределами Вячеслав Дацик пытался на лодке пересечь реку Нарву, по которой проходит граница между Российской Федерацией и Эстонией. На данный момент нарушителя доставили из Ивангорода в отделении полиции по Сланцевскому районе Ленобласти. Он находится в изоляторе, пишет ТАСС.

Мотивы Дацика и подробности задержания пока неизвестны. Отметим, что это уже не первый случай, несколько лет назад эпатажный спортсмен аналогичным образом успешно добрался до Норвегии.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что в ноябре 2019 года Вячеслав Дацик закидал гнилыми яблоками участников собрания партии «Яблоко».