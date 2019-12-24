Подведение итогов года здорового образа жизни ограничит парковку в Петербурге

Парковка будет ограничена на Литовском проспекте и улице Жуковского. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Парковка будет ограничена на Литовском проспекте и улице Жуковского. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В среду, 25 декабря, в центре Северной столицы состоится торжественное подведение итогов года Здорового образа жизни, под эгидой которого прошел 2019-й.

Мероприятие организовывает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. В связи с этим в среду автомобилисты могут столкнуться с трудностями парковки в Центральном районе города. Согласно информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), с 10:00 до 22:00 закроют парковку по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Жуковского.

Изменения также коснутся улицы Жуковского на участке от улицы Восстания до Лиговского проспекта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вход на станцию метро «Гражданский проспект» будет ограничен до весны следующего года. В вестибюле станции проведут капитальный ремонт одного из эскалаторов.