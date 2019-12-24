Подведение итогов года здорового образа жизни ограничит парковку в Петербурге

Подведение итогов года здорового образа жизни ограничит парковку в Петербурге
Парковка будет ограничена на Литовском проспекте и улице Жуковского. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В среду, 25 декабря, в центре Северной столицы состоится торжественное подведение итогов года Здорового образа жизни, под эгидой которого прошел 2019-й.

Мероприятие организовывает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. В связи с этим в среду автомобилисты могут столкнуться с трудностями парковки в Центральном районе города. Согласно информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), с 10:00 до 22:00 закроют парковку по Лиговскому проспекту от 2-й Советской улицы до улицы Жуковского.

Изменения также коснутся улицы Жуковского на участке от улицы Восстания до Лиговского проспекта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вход на станцию метро «Гражданский проспект» будет ограничен до весны следующего года. В вестибюле станции проведут капитальный ремонт одного из эскалаторов.

год зож ленобласть лиговский проспект ограничение парковки подведение итогов санкт-петербург улица жуковского
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сосновом Бору запустили бесконтактную оплату в общественном транспорте
Вред от жирной и сладкой пищи можно снизить с помощью кофеина
Подведение итогов года здорового образа жизни ограничит парковку в Петербурге
Ирландский физиотерапевт рассказала, какой вид спорта подходит молодым и ...
На трассе «Кола» грузовик насмерть сбил пенсионерку
Вячеслава Дацика задержали при попытке переплыть границу с Эстонией
Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл оставил себе костюм охотника на чудовищ
Утром на Елизарова полиция Петербурга ловила 18-летнего нетрезвого угонщика