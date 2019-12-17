Вход на станцию «Гражданский проспект» ограничат до весны

Режим работы вестибюля станции петербургского метрополитена «Гражданский проспект» ограничат на более чем два месяца из-за ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», вход на станцию «Гражданский проспект», что на севере «красной ветки», будет ограничен с пятницы, 20 декабря, до 28 февраля следующего года. Вход в вестибюль ограничат по будням с 7:40 до 9:00 часов утра.

Причиной ограничений станут работы по капитальному ремонту эскалатора. Пассажиров просят учитывать данные изменения и заранее планировать свой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Приморская» обзавелась еще одной бригадой АСФ. Сейчас такие бригады, помимо «Приморской», работают на еще пяти петербургских станциях метро.