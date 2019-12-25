Курс доллара упал ниже 62 рублей впервые за полтора года

Курс доллара упал ниже 62 рублей впервые за полтора года
Курс валют. Фото: pixabay

Курс доллара на Московской бирже достиг минимума почти за 1,5 года — опустился ниже 62 рублей. В последний раз такой показатель был зафиксирован 12 июля прошлого года.

Уровень валюты упал на 0,5% по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов – до 61 рубля 95 копеек.

Как сообщает RT, курс евро снизился на 0,6 % – до 68 рублей 65 копеек.

Отечественная валюта укрепляется к доллару и евро перед зимними празднованиями на западных площадках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители России в преддверии новогодних праздников начали закупаться зарубежными валютами. По мнению экспертов, это объясняется тем, что многие жители собираются в заграничные поездки на время предстоящих каникул. Число покупок указанных валют выросло на два процента за текущий месяц.

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