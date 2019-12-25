Газета Смольного появится в метро через посредника

Газета Смольного появится в метро через посредника
Метро в Петербурге. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

ОАО «Петроцентр», которое принадлежит правительству Петербурга и издает газету «Петербургский дневник» заключило через посредника договор на аренду стоек для своей газеты в метро.

Как сообщает АБН, ОАО «Петроцентр» в очередной раз решил арендовать стойки для газет в метро у посредника, а не у метрополитена, тем самым платя больше средств. Согласно информации на сайте госзакупок, в следующем году «Петроцентр» арендует стойки для «Петербургского дневника» на территории метро у ООО «Рекламное агентство «Камея». Аренда обошлась в почти 7,2 млн рублей.

«Петроцентр» сотрудничает с этой компанией не первый год, при этом с каждым годом аренда только увеличивается. За аренду в 2019 году посредник получил 6,8 млн рублей, а в прошлом году — 6,4 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что издатель газеты Смольного ОАО «Петроцентр» потерял миллионы выручки.

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