Во Всеволожском районе школьники съели конфеты и отправились в больницу

В больницы попали 4 детей в возрасте 12 лет с признаками отравления. Фото: pixabay

В больницы попали 4 детей в возрасте 12 лет с признаками отравления. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе следственным отделом СК РФ по Ленобласти проводится проверка по факту доставления в больницы 4 детей с признаками отравления.

Все произошло во вторник, 24 декабря, в школе, расположенной в деревне Гарболово. По предварительным данным, один из шестиклассников угостил сверстников конфетами, которые он приобрел накануне в одном из торговых павильонов поселка. После употребления сладостей 7 детей почувствовали недомогание.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по области, после оказания медпомощи двое детей были отпущены, еще двое остались в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Еще 3 подростков от госпитализации отказались.

К месту происшествия прибыли следователи, они осмотрели и изъяли товарную продукцию торгового павильона, а также проверили документацию.

Точные диагноз обратившихся за медпомощью детей уточняется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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