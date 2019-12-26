Школьница погибла во время игры с кошкой на Урале

Семилетняя девочка скончалась, упав с дивана во время игры с домашним питомцем. Все произошло в городе Качканар в Свердловской области.

Как сообщает издание «Новый Качканар», все случилось на прошлой неделе, 20 декабря. Первоклассница упала с дивана и сломала шейный отдел позвоночника, когда играла с кошкой. Отец девочки в это время находился на кухне и был занят.

В следственном управлении СК по Свердловской области рассказали, что правоохранители начали доследственную проверку по факту инцидента. Предварительной версией случившегося называют несчастный случай. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

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