Школьница погибла во время игры с кошкой на Урале

Школьница погибла во время игры с кошкой на Урале
Девочка играла с кошкой. Фото: pixabay

Семилетняя девочка скончалась, упав с дивана во время игры с домашним питомцем. Все произошло в городе Качканар в Свердловской области.

Как сообщает издание «Новый Качканар», все случилось на прошлой неделе, 20 декабря. Первоклассница упала с дивана и сломала шейный отдел позвоночника, когда играла с кошкой. Отец девочки в это время находился на кухне и был занят.

В следственном управлении СК по Свердловской области рассказали, что правоохранители начали доследственную проверку по факту инцидента. Предварительной версией случившегося называют несчастный случай. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе школьники съели конфеты и отправились в больницу.

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