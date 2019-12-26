Особняк Бракгаузена на набережной Лейтенанта Шмидта признали региональным памятником

В Северной столице в реестр памятников регионального значения внесли особняк Бракгаузена, расположенный на набережной Лейтенанта Шмидта, 3.

В позапрошлом веке в этом здании жил посол Соединенных Штатов, Джеймс Бьюкенен, впоследствии ставший президентом Америки. На сегодняшний день дом не используется, однако его нынешний владелец, организация «Альянс», ведет подготовку необходимых документов для приспособления здания к современной эксплуатации.

В здании удалось сохранить лишь несколько парадных интерьеров, на данный момент особняк ожидает реставрации. Дом был возведен в 1720-х годах по проекту архитектора Жан-Батиста Леблона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о завершении реставрационных работ, запланированных на 2019 год, в Юсуповском дворце на Мойке. На эти цели из бюджета Санкт-Петербурга было выделено 155 млн рублей.