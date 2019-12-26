Жители Петербурга предпочитают встречать Новый год в Прибалтике

Незадолго до новогодних каникул все больше петербуржцев отправляются путешествовать в Финляндию, Эстонию и другие страны Прибалтики.

За последнее время резко возросло количество билетов, купленных на автобусы компании Lux Express, отправляющихся из Петербурга в период с 28 декабря по 8 января, рассказали в пресс-службе компании. Так, число туристов, едущих из Северной столицы в Финляндию увеличилось на 26%, в Эстонию — на 20%.

По прогнозам специалистов, к концу года туристический поток из Петербурга в соседние страны превысит прошлогодние показатели на 16%. Отметим, что «новогоднее правило» работает и в обратную сторону: в период католического Рождества резко возрастает число иностранцев, направляющихся в город на Неве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теперь для приобретения жилья в Финляндии россиянам потребуется разрешение от местного Минобороны.