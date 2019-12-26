Россиянин сломал руку, а врачи диагностировали у него беременность

Россиянин сломал руку, а врачи диагностировали у него беременность
Фото: Pixabay

В справке сказано, что мужчина на 27 недели беременности.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Борович онлайн». Житель Новгородской области сломал руку и отправился в больницу. Там ему поставили необычный диагноз – в выписном эпикризе сказано, что мужчина беремен и уже 27 недель ждет ребенка.

По предварительным данным, это либо шутка, либо ошибка врачей. Также мог произойти сбой в программе, оформлявшей документы.

Напоминаем, что житель Боровичей стал не первым «беременным» мужчиной. В 2017 году сообщили о беременном британце – позже выяснилось, что он сменил пол и забеременел путем искусственного оплодотворения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ходченкова возмущена из-за слухов о романе со Слепаковым и беременности. Актрисе надоело, что каждый раз, когда ее замечают с известным человеком, все начинают строить предположения.

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Россиянин сломал руку, а врачи диагностировали у него беременность