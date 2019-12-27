По электронной визе Петербург посетили 55 тыс. туристов, еще 2 тыс. не смогли попасть в город

В течение трех месяцев с момента введения режима электронных виз Северную столицу посетили 55 тысяч иностранных путешественников.

Наибольшей популярностью Петербург пользуется у жителей Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции. При этом более 1700 человек не смогли попасть в город по электронной визе. Как правило, проблемы обнаруживаются лишь на границе. Чаще всего туристы ошибочно заполняют паспортные данные или нарушают сроки пребывания.

При этом, по информации пограничного управления ФСБ, количество таких инцидентов уменьшается. В октябре, когда новый режим только вступил в силу, проблемы возникли у 750 человек из 15,8 тысяч приехавших. В декабре в неприятную ситуацию попали лишь 460 человек из 33 тысяч туристов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ужесточения визового режима для петербуржцев, спрос на визы в Финляндию резко снизился.