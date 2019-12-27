Петербург за 2,2 млрд выкупил последние соцобъекты в 2019 году

В целом в течение уходящего года город приобрел 62 социальных объектов, общая стоимость которых составила около 14 миллиардов рублей.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал соответствующие распоряжение о приобретении последних в 2019 году соцобъектов. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Среди них пять дорог в Выборгском и Приморском районах города, три детских площадки в Красногвардейском районе и на Петроградке, участок под детский сад в Шушарах, здание для центра социальной помощи в Калининском районе и помещение для пункта охраны правопорядка в Курортном районе Петербурга. В общей сложности приобретения обошлись городскому бюджету в 2,2 миллиарда рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и градоначальник Петербурга Александр Беглов обсудили взаимодействие при решении мусорного вопроса.