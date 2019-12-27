Иностранный посол неожиданно охарактеризовал Россию

Иностранный посол неожиданно охарактеризовал Россию
Фото: https://www.gov.uk/

Он заверил, что ему грустно покидать страну. Англичанин хотел бы остаться, если бы ему предложили.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем британский посол в России сэр Лори Бристоу рассказал на официальной странице посольства. Он отметил, что в январе 2020 года покидает Россию. Бристоу заверил – если бы ему предложили, он бы остался ему на четыре года. Ему понравилось в России, и он даже дал краткую характеристику. Так, посол назвал страну увлекательно, энергичной и теплой. Иностранец считает, что последнее слово должно всех удивить.

Бристоу пообещал скучать по всем, с кем успел познакомиться в России. Он считает, что между русскими и британцами много общего – у обоих народов отличное чувство юмора и умение не обращать внимание на чужое мнение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург за 2,2 млрд выкупил последние соцобъекты в 2019 году.

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Иностранный посол неожиданно охарактеризовал Россию