Иностранный посол неожиданно охарактеризовал Россию

Он заверил, что ему грустно покидать страну. Англичанин хотел бы остаться, если бы ему предложили.
Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем британский посол в России сэр Лори Бристоу рассказал на официальной странице посольства. Он отметил, что в январе 2020 года покидает Россию. Бристоу заверил – если бы ему предложили, он бы остался ему на четыре года. Ему понравилось в России, и он даже дал краткую характеристику. Так, посол назвал страну увлекательно, энергичной и теплой. Иностранец считает, что последнее слово должно всех удивить.
Бристоу пообещал скучать по всем, с кем успел познакомиться в России. Он считает, что между русскими и британцами много общего – у обоих народов отличное чувство юмора и умение не обращать внимание на чужое мнение.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург за 2,2 млрд выкупил последние соцобъекты в 2019 году.