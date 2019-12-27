Сеть магазинов электроники DNS собирается строить город в России

Компания уже нашла проектировщика – им будет испанская компания.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем рассказал генеральный директор сети Дмитрий Алексеев в своем Facebook. В преддверии Нового года он поделился планами на ближайшее будущее – оказывается, DNS собирается построить город на Дальнем Востоке. Он будет рассчитан на 25 тысяч жителей. Населенный пункт станет хорошим местом для жизни – там построят не только дома, но также объекты инфраструктуры, две школы, три детских сада, поликлинику и много чего еще.

Алексеев обещает, что дворы сделают свободными от машин, а на первых этажах жилых зданий разместят коммерческие помещения. Несколько лет у компании уйдет на проект города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что для строительства депо для скоростного трамвая из Колпино в Шушары нет денег.