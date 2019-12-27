Двое пассажиров спаслись, опоздав на Fokker-100

Родные и близкие поздравили их со вторым днем рождения. Оба россиянина буквально чудом остались живы.

Об этом стало известно 27 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Двое пассажиров опоздали на самолет, который разбился у Алма-Аты. Сначала они даже расстроились, но, когда услышали о страшной трагедии, поняли, как сильно им повезло. Два казахстанца, Асхат и Бауржан, остались живы благодаря случаю. Один мужчина признался, что не полетел из-за важных дел, а второй просто проспал.

Напоминаем, что самолет должен был покинуть Алма-Аты и отправиться в Нур-Султан, но потерпел крушение при взлете. На борту находились 90 человек – из них погибли 12 человек, 50 пострадали.

По предварительным данным, во всем может быть виноват пилот.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Алма-Ате.