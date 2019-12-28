Банкоматы Сбербанка обзавелись функцией возврата забытых денег

Банкоматы Сбербанка обзавелись функцией возврата забытых денег
"Сбербанк". Фото: Baltphoto

Банкоматы-ресайклеры «научились» возвращать забытые деньги. Данная функция позволила сократить такие случаи на 30%.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, функция возврата денек в банкоматы позволила упростить жизнь клиентов банка даже в необычных ситуациях, когда человек мог запросить выдачу денег в банкомате и, отвлекшись, уйти, не забрав средства. В таком случает банкомат заберет деньги обратно. При этом деньги зачислятся обратно на счет клиента.

Кроме того, в банки напомнили о новой функции информирования клиента, забывшего карту в банкомате, путем СМС-сообщения. Эта функция сократила количество забытых карт в банкоматах в два раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк отсудил 5 млрд рублей у котельной птицефабрики «Синявинская».

банкомат возврат денег нововведение сбербанк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волховском районе полыхал частный дом
Актер из «Игры Престолов» скончался на 31-м году жизни
Элтона Джона наградили почетным орденом Британии
На Гавайях найдены тела шести погибших при крушении вертолета
Меладзе раскритиковал Шнурова за выбор песни на шоу «Голос»
Банкоматы Сбербанка обзавелись функцией возврата забытых денег
Ученые рассказали о физической активности для профилактики рака
На Ямале произошел пожар на буровой установке «НоватЭка»: погибли двое