Банкоматы Сбербанка обзавелись функцией возврата забытых денег

Банкоматы-ресайклеры «научились» возвращать забытые деньги. Данная функция позволила сократить такие случаи на 30%.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, функция возврата денек в банкоматы позволила упростить жизнь клиентов банка даже в необычных ситуациях, когда человек мог запросить выдачу денег в банкомате и, отвлекшись, уйти, не забрав средства. В таком случает банкомат заберет деньги обратно. При этом деньги зачислятся обратно на счет клиента.

Кроме того, в банки напомнили о новой функции информирования клиента, забывшего карту в банкомате, путем СМС-сообщения. Эта функция сократила количество забытых карт в банкоматах в два раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк отсудил 5 млрд рублей у котельной птицефабрики «Синявинская».