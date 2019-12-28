На Московском машина врезалась в самосвал, а легковушка следом влетела в столб

На Московском машина врезалась в самосвал, а легковушка следом влетела в столб
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Двойное дорожное происшествие с участием внедорожника, легковушки и самосвала произошло на пересечении Московского проспекта и набережной реки Фонтанки.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на перекрестке двух улиц произошло столкновение внедорожника и легковушки. Судя по видеозаписи, попавшей в распоряжение 78.ru, после столкновения внедорожник врезался в самосвал коммунальщиков, а легковушка вылетела на тротуар, где, едва не задев пешеходов, впечаталась в столб.

На месте работали правоохранители и бригада скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Мерседес» сбил двух пенсионерок на остановке в центре Петербурга. Он не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел на остановку, сбив двух пешеходов.

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На Московском машина врезалась в самосвал, а легковушка следом влетела в столб