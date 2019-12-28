«Мерседес» сбил двух пенсионерок на остановке в центре Петербурга

Водитель «Мерседеса» влетел в остановку общественного транспорта на Миллионной улице, задев двух пожилых женщин. Пострадавших госпитализировали.

Согласно данным УГИБДД по городу и области, ДТП произошло на остановке возле дома №1 по Миллионной улице в субботу утром, 28 декабря. За рулем иномарки находился 33-летний горожанин. Он не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел на остановку, сбив двух пешеходов.

Травмами отделались две пожилые петербурженки. Прибывшие на место медики госпитализировали 69-летнюю женщину с тяжелыми травмами, а 72-летняя пенсионерка получила травмы средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка после корпоратива угодила в ДТП.