Во Всеволожске хулиганы проткнули шины более 20 автомобилей

Во Всеволожске хулиганы проткнули шины более 20 автомобилей
В полицию обратились владельцы 28 пострадавших машин. Фото: vk.com/spb_today

Владельцы автомобилей в Всеволожском районе Ленинградской области возмущены массовым актом вандализма: неизвестные прокололи шины 20 машин.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Хулиганы продырявили колеса почти тридцати машин. 28 пострадавших обратились с заявлением в полицию. Вероятно, фактических жертв было значительно больше.

По словам владельцев испорченных автомобилей, колеса проткнули в районах, где поблизости нет ни одной шиномонтажки. При этом мотивы вандалов неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские поймали злостных поджигателей «Мерседеса» на Каменноостровском проспекте. Выяснилось, что это двое сорокалетних, безработных и неоднократно судимых жителей Северной столицы.

Всеволожск ленобласть
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