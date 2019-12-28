Полиция поймала пожигателей «Мерседеса» на Каменноостровском

Правоохранительные органы Петроградского района Санкт-Петербурга поймали поджигателей «Мерседеса» на Каменноостровском проспекте.

По версии полицейских, двое сорокалетних, безработных и неоднократно осужденных жителей Северной столицы 23 декабря вознамерились поджечь иномарку. Для этой цели один из них обратился к услугам второго, а также еще одного фигуранта, личность которого стражи порядка пока не установили.

Для незаметного передвижения преступники использовали каршеринг «Яндекс.Драйв». При этом мотивация злоумышленников остается неизвестной. Возможно, дело в сложных личных взаимоотношениях с владелицей «Мерседеса», пожилой женщиной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре в Приморском районе Санкт-Петербурга. Загоревшийся деревянный дом, к несчастью, полностью уничтожен огнем.