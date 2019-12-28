Аскольд Запашный привез в Петербург «Инопланетный цирк»

Брат Эдгара Запашного, артист и дрессировщик Аскольд Запашный, привез в Северную столицу собственное шоу — «Инопланетный цирк OFU. Приземление».

Представление состоится на сцене «Сибур Арены», посетить спектакль Аскольда Запашного можно будет в период с 27 декабря по 8 января. Впервые «Инопланетный цирк» был представлен ровно год назад, в декабре 2018-го, в московском дворце спорта «Лужники».

После столичных выступлений, шоу отправилось в турне по странам ближнего зарубежья. Спустя год после премьеры «Инопланетный цирк OFU. Приземление» покажут жителям Санкт-Петербурга. В постановке задействованы видеоинсталляции и впечатляющие спецэффекты. Кроме того, зрителей порадуют своими номерами медведи и лошади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцев цирковых животных обяжут содержать артистов после завершения карьеры.