Аскольд Запашный привез в Петербург «Инопланетный цирк»

Аскольд Запашный привез в Петербург &#171;Инопланетный цирк&#187;
Художником по костюмам выступала Надежда Русс. Фото предоставлено организаторами шоу Аскольда Запашного.

Брат Эдгара Запашного, артист и дрессировщик Аскольд Запашный, привез в Северную столицу собственное шоу — «Инопланетный цирк OFU. Приземление».

Представление состоится на сцене «Сибур Арены», посетить спектакль Аскольда Запашного можно будет в период с 27 декабря по 8 января. Впервые «Инопланетный цирк» был представлен ровно год назад, в декабре 2018-го, в московском дворце спорта «Лужники».

После столичных выступлений, шоу отправилось в турне по странам ближнего зарубежья. Спустя год после премьеры «Инопланетный цирк OFU. Приземление» покажут жителям Санкт-Петербурга. В постановке задействованы видеоинсталляции и впечатляющие спецэффекты. Кроме того, зрителей порадуют своими номерами медведи и лошади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцев цирковых животных обяжут содержать артистов после завершения карьеры.

аскольд запашный братья запашные развлечения санкт-петербург цирк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США диабет чаще диагностируют у латиноамериканцев и азиатов
Малахов помирил в своем шоу Лазарева и Лободу
Аскольд Запашный привез в Петербург «Инопланетный цирк»
Супруга Тарасова Анастасия Костенко рассказала как сломала руку
Платежная система «Мир» может стать обязательной для установки на ...
В Японии ученые разработали способ распознавания рака по капле крови
На Туристской улице на рельсах погиб человек
Андрей Разин пообещал засудить Андрея Малахова