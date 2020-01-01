Диетологи назвали простые способы ускорения метаболизма

Диетологи назвали простые способы ускорения метаболизма
Горчица. Фото: pixabay

Диетологи дали рекомендации людям, которые хотят ускорить метаболизм. Среди главных компонентов они выделили воду, горчицу и клетчатку.

Прежде всего специалисты советуют употреблять больше жидкости: полтора литра воды в день способствуют сжиганию калорий. Кроме того, для ускорения метаболизма следует пить травяной чай, а также есть продукты с высоким содержанием воды.

Как сообщает Food News, диетологи рекомендуют добавить в свой рацион клетчатку. Они напомнили, что больше всего ее содержится в яблоках, брокколи, зеленом горошке, грушах, малине и репе.

Эксперты также подчеркнули, что одна чайная ложка горчицы может значительно ускорить метаболизм спустя несколько часов.

Также специалисты подчеркнули эффективность занятий физнагрузками и хорошего настроения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какие продукты нельзя есть на завтрак. Список составили диетологи. Они отметили, что первый прием пищи самый главный и влияет на самочувствие человека в течение всего дня.

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