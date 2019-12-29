Эскалаторы на «Адмиралтейской» собираются ремонтировать за 9 млн рублей

Непонятно, насколько долго будет длиться капитальный ремонт на станции метро.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Эскалаторы на станции метро «Адмиралтейская» собираются отремонтировать почти за 9,3 миллиона рублей. Подрядчики подавали заявки на участие в конкурсе до 27 декабря, победитель станет известен 10 января.

Напоминаем, что недавно завершилась установка новых турникетов для бесконтактной оплаты на 12 станциях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вестибюль станции метро «Балтийская» изменит работу после Нового года. С 8 января следующего года в Петербурге, в вестибюле станции метро «Балтийская» начнутся работы по модернизации эскалаторов.