Житель Подмосковья поджог петарду и умер

Мужчина во время предновогодней забавы курил сигареты.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщает региональное управление Следственного комитета. Все случилось в Московской области в городе Клин в субботу. Компания распивала алкогольные напитки и развлекалась. Один из мужчин поджигал петарды и фейерверки, раскуривая при этом сигарету. В какой-то момент он поджег очередную петарду, раздался хлопок, и россиянин упал замертво. На место прибыла карета скорой помощи, врачи констатировали смерть.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Новый год на Дворцовой встретят дискотекой и фейерверком. Новогоднее празднование начнется 31 декабря с 10 часов вечера на Дворцовой площади и двух площадках на Невском проспекте.