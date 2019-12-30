На новогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты

На новогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
Воспользоваться дополнительными удобствами можно будет в ночь с 31 декабря на 1 января и с 7 на 8 января. Фото: pixabay.com

В местах массовых скоплений людей установят дополнительные биотуалеты для удобства горожан и гостей Северной столицы.

«Водоканал» Петербурга позаботился, чтобы во время одного из самых масштабных и ожидаемых праздников в году отдыхающим не помешали бытовые неудобства. Для этого в районах, где планируются массовые гуляния, установили дополнительные передвижные туалеты.

Так, в новогоднюю ночь на Дворцовой площади и Невском проспекте появятся 50 дополнительных кабинок. Кроме того, дополнительные туалеты установят на Адмиралтейском проспекте и возле Салтыковского сквера. 7 и 8 января 30 передвижных биотуалетов появится возле Биржевой площади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приготовленные на Новый год салаты могут оказаться опасными для здоровья. Сохраняя пользу, их можно хранить лишь несколько часов.

«Водоканал Петербурга» новогодние праздники общественные туалеты санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге «заминировали» два отделения полиции
Кристина Асмус попала в больницу с инфекцией
На Мурманском шоссе погиб человек под колесами иномарки
На новогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Петербурге зарегистрируют отдельный мета-бренд города для китайцев
Главу МО «Юго-Запад» будут судить за превышение полномочий
Двое жителей Ленобласти могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку
На Ленинском проспекте обокрали иностранца — у него случился ...