На новогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты

Воспользоваться дополнительными удобствами можно будет в ночь с 31 декабря на 1 января и с 7 на 8 января. Фото: pixabay.com

Воспользоваться дополнительными удобствами можно будет в ночь с 31 декабря на 1 января и с 7 на 8 января. Фото: pixabay.com

В местах массовых скоплений людей установят дополнительные биотуалеты для удобства горожан и гостей Северной столицы.

«Водоканал» Петербурга позаботился, чтобы во время одного из самых масштабных и ожидаемых праздников в году отдыхающим не помешали бытовые неудобства. Для этого в районах, где планируются массовые гуляния, установили дополнительные передвижные туалеты.

Так, в новогоднюю ночь на Дворцовой площади и Невском проспекте появятся 50 дополнительных кабинок. Кроме того, дополнительные туалеты установят на Адмиралтейском проспекте и возле Салтыковского сквера. 7 и 8 января 30 передвижных биотуалетов появится возле Биржевой площади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приготовленные на Новый год салаты могут оказаться опасными для здоровья. Сохраняя пользу, их можно хранить лишь несколько часов.