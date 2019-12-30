В Ленобласти угнали экскаватор за 2 млн рублей

Неподалеку от поселка Пикалёво в Бокситогорском районе Ленобласти злоумышленники украли экскаватор-погрузчик.

Инцидент произошел 29 декабря. В правоохранительные органы обратился 32-летний сотрудник строительной фирмы, рассказавший, что экскаватор угнали со стоянки рядом с садоводствами «Строитель» и «Металлург», в районе съезда в сторону Пикалево с трассы «Вологда — Новая Ладога».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, украденное транспортное средство 2010 года выпуска оценили в 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает злоумышленников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководитель МО «Юго-Запад» предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Чиновница приняла у подрядчика некачественную работу, зная об этом.