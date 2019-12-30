В Петербурге с бывшего пристава потребовали возмещения суммы взятки

В Петербурге с бывшего пристава потребовали возмещения суммы взятки
Прокуратура настаивает на возмещении 65 тысяч рублей, присвоенных в качестве взятки. Фото: Baltphoto

Прокуратура Санкт-Петербурга настаивает на возмещение ущерба, причиненного федеральному бюджету действиями бывшей сотрудницы службы судебных приставов.

По информации ведомства, глава отдела судебных приставов Московского района Северной столицы Инесса Кулигина стала участником преступного сговора. Женщину обвинили в коррупции после того как выяснилось, что с июня 2016 по февраль 2017 года она получила взятку от ООО «Геоинвест».

Сумма взятки составляла 130 тысяч рублей, из них 65 тысяч Кулигина оставила себе. Взамен представителям «Геоинвест» пообещали затянуть продажу арестованного имущества на торгах, а также не принимать мер по исполнительному производству.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД, получивший 20 тысяч рублей взятки, приговорен к 3 годам условного срока.

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