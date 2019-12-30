В Петербурге сдали в эксплуатацию самую высокую новостройку

Несмотря на то, что звание самой высокой новостройки здание получило преждевременно, выглядит оно впечатляюще. Фото: пресс-служба РСТИ

Несмотря на то, что звание самой высокой новостройки здание получило преждевременно, выглядит оно впечатляюще. Фото: пресс-служба РСТИ

Разрешение на ввод в эксплуатацию получил жилкомплекс «Петр Великий», в состав которого входит 32-этажное здание высотой 118 метров.

Владельцы квартир в новостройке получат ключи уже в первом полугодии 2020-го. Самая высокая новостройка в городе, на момент подготовки к сдаче в пользование, располагается в Невском районе Петербурга, в ЖК комфорт-класса «Петр Великий», который возводил холдинг Росстройинвест (РСТИ).

Однако после ввода в эксплуатацию выяснилось, что здание все же не стало самым высоким. Первенство удерживает 37-этажный дом в жилкомплексе «Александр Невский», также принадлежащем РСТИ. Он на восемь метров выше «Петра Великого», помимо прочего, из-за шпиля на крыше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первое здание ЖК-долгостроя «Радужный» вскоре будет передано в эксплуатацию.