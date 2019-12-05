Первый дом проблемного ЖК «Радужный» скоро будет введен в эксплуатацию

Первый дом проблемного ЖК &#171;Радужный&#187; скоро будет введен в эксплуатацию
Фото: pixabay.com

Подрядчик, который начал строительство, в итоге был признан банкротом.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщает компания «Гарант Девелопмент», которая взялась за достройку жилого комплекса во Всеволожске. Подрядчик отмечает, что первый дом почти готов для сдачи в эксплуатацию. Остальные планируют возвести к марту 2020 года. На данный момент дольщиками ЖК «Радужный» являются 1350 человек.

Напоминаем, что власти попросили «Гарант» достроить объект после того, как предыдущего застройщика признали банкротом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дом рядом со строящимся ЖК «Легенда» в Мурино «трещит по швам». При этом застройщики пытаются объяснить жильцам, что стройка здесь ни причем. Однако сеть широких трещин в подвале здания, появившаяся после начала строительства ЖК «Легенда» говорит об обратном.

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