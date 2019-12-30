Подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге привезли в суд

Дзержинский районный суд рассмотрит обращение Федеральной службы безопасности об аресте двоих подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге.

Заседание, которое состоится в понедельник, 30 декабря, пройдет в закрытом режиме. Подозреваемых уже доставили в здание Дзержинского райсуда. Один из злоумышленников, по информации «Фонтанки», зашел в помещение, прикрывая лицо капюшоном, а на руках его видны ссадины.

Напомним, что подозреваемые сознались в преступных намерениях. Информация о задержании сотрудниками ФСБ двоих россиян, намеревавшихся устроить взрыв в Северной столице в новогоднюю ночь, появилась утром понедельника. Важное содействие в поимке террористов российским спецслужбам оказали американские коллеги. Позже президент Путин позвонил Дональду Трампу, чтобы выразить благодарность.