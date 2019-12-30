В Ленобласти в уходящем году сдали 22 проблемных долгостроя

В Ленобласти в уходящем году сдали 22 проблемных долгостроя
Более 4,5 тысяч человек заселятся в новые квартиры. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в 2019 году сдали в эксплуатацию 22 дома-долгостроя.

Более 4,5 тысяч человек заселятся в новые квартиры, сообщили в администрации Ленобласти.

В частности, достроен дом в Лаголово, 4 дома в Янино, два жилых дома в ЖК «Щегловская усадьба» в поселке Щеглово, дом ЖК «Созвездие» в Мурино, ЖК «Янинский каскад-3», дом в ЖК «Радужный» во Всеволожске и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с дольщиками компании «Норманн» сообщил, что поговорил по телефону с вице-премьером правительства Виталием Мутко, который обещал региону софинансирование долгостроев. Из бюджета Ленобласти на эти цели Дрозденко выделит 2 млрд рублей.

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