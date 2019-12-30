После проверок Роспотребнадзора в Петербурге закрыли предприятие по производству снюса

Такие же предприятия закрыли в Свердловской области и на Ставрополье. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Такие же предприятия закрыли в Свердловской области и на Ставрополье. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

В Петербурге закрыли предприятие, на котором производились некурительная никотиносодержащая продукция, или снюсы. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Такие же предприятия закрыли в Свердловской области и на Ставрополье.

Ведомство отчиталось, что за последние дни провело 19 тысяч проверок среди производителей и продавцов так называемого снюса. Больше половины из них Роспотребнадзор посещал совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

По результатам обысков, выявлено 872 тысячи единиц продукции, запрещенной к продаже, при этом подавляющая часть, 805 тысяч, произведена за границей. Все обнаруженные никотиносодержащие смеси изъяты из оборота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рамках оперативных мероприятий в Тосненском районе Ленинградской области наши склад со снюсом. Все содержимое — 31 тысяч единиц продукции, — опечатали и арестовали.