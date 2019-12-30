Опубликованы самые лучшие снимки Путина за 20 лет у власти

Некоторые из них еще не были показаны общественности. Проект обещают расширять.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. На официальном сайте президента России Владимира Путина создали проект, в рамках которого опубликовали снимки и видео с участием главы государства за последние 20 лет. Их можно посмотреть на портале 20.kremlin.ru.

Все это время Путин находился у власти, занимая различные посты. Пока что для просмотра доступны снимки, сделанные в период с 2000 по 2004 годы – это около 600 материалов. На них глава России запечатлен не только как политик, но и как обычный человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии. Они обсудили поставки нефти и газа.