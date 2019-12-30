В Петербурге неделю разыскивают машинистку трамвая

Женщина вышла на выходной и больше не появлялась на работе и не связывалась с друзьями.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». О пропаже горожанки рассказали ее друзья в социальных сетях – они распространяют пост с ее описанием и фотографией, надеясь, что волгоградка найдется. В последний раз женщину видели вечером 22 декабря в ее квартире на Дунайском. Больше она не выходила на связь, а телефон выключился 24 числа. Все документы обнаружили дома, непонятно, куда именно она могла запропаститься.

Близкие считают, что она была одета в малиновый пуховик, синие джинсы и черные кроссовки. Машинистку зовут Эльвира. На работе отметили, что тоже не могут связаться с женщиной – она пропала в свой выходной день.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина ушел на рыбалку и пропал под Выборгом. Женщина приехала на место его рыбалки и обнаружила только лодку мужа.