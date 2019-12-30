Стало известно, что досталось сыну Галины Волчек после ее смерти

Наследство актрисы оценивают в 50 миллионов рублей.

Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек совсем недавно была похоронена в Москве. «Комсомольская правда» выяснила, что досталось сыну артистки по наследству. За год Галина Волчек заработала почти 16 миллионов рублей. Также у нее есть квартира, стоимость которой оценивается как минимум в 30 миллионов рублей. Артистка ездила на «Лексусе» – его при желании можно продать за пять миллионов рублей.

Коттедж и участок в поселке Одинцовского района эксперты оценили в 15 миллионов рублей. Уточняется, что Волчек получила его в подарок от предпринимателя – тогда врачи посоветовали ей жить за чертой города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева перед похоронами Волчек пожаловалась на плохое самочувствие. Пугачева отказалась ехать в «Современник» из-за высокого давления, зато на церемонии присутствовали Кристина и брат Галкина.