Дочь Волочковой ревнует маму к ее возлюбленному

Балерина заявила, что Арина не принимает ее новые отношения.

Об этом стало известно 30 декабря. Обо всем балерина Анастасия Волочкова рассказала в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Она призналась, что в 2019 году был счастлива и любимым человеком, но не хочет никому показывать его. Волочкова заметила, что чем меньше она говорит о возлюбленном, тем больше подписчики хотят знать, кто же он.

Единственное, что печалит балерину, так это ревность дочери Арины. Она невзлюбила нового ухажера матери.

«Дочь не одобрила моего бойфренда. Если честно, Ариша ни одного не одобрила»,

— сказала Волочкова.

Танцовщика уверена, что со временем девочка все поймет и не будет ревновать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова поразила поклонников своим новым имиджем. Балерина, любящая демонстрировать наготу, неожиданно примерила брючный костюм.