Рудковская устроила скандал декораторам из-за елки

Продюсер возмутилась, когда увидела неукрашенное к ее приходу дерево.

Об этом стало известно 30 декабря. Продюсер Яна Рудковская принимает участие в съемках реалити-шоу «ЯнаСупер». В новом выпуске она наняла команду декораторов, чтобы те украсили ее дом и елку к Новому году. Когда звезда вернулась после дел, она обнаружила, что специалисты еще не закончили – комнаты были заставлены коробками.

Она отметила, что ее дом похож на склад и что ей нравится поведение декораторов. Они, по мнению Рудковской, вели себя как в общественном туалете. Продюсер предъявила претензии главному декоратору, который пообещал клиенту, что работы завершат в течение двух часов.

Рудковская пояснила, что очень устает и у нее сдают нервы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская отказалась от ЭКО после откровения врача о болезни Заворотнюк.