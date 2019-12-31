Россияне рассказали, как экономят в подготовке к Новому году

Некоторые россияне не будут отмечать Новый год, чтобы сократить расходы. Фото: Pixabay

Некоторые россияне не будут отмечать Новый год, чтобы сократить расходы. Фото: Pixabay

Жители России признались в желании сэкономить на подарках родным и близким к Новому году, а также на самом праздновании главного зимнего торжества

Так, порядка 10% опрошенных граждан планируют сэкономить на подарках. Примерно столько же жителей хотят сохранить деньги за счет отказа от покупки елки, а 9% хотели бы отказаться от развлекательных мероприятий.

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на исследование сервиса «Робот Займер», 8,1% респондентов намерены не покупать наряд для новогодней ночи, а 7,9% сэкономят на продуктах для блюд к праздничному столу. 2,7% откажутся от поездок к родственникам и друзьям, чтобы не покупать подарки, в 2,3% — от украшений дома.

Около 35% россиян рассказали, что совсем не будут отмечать праздник, чтобы сократить расходы. При этом 13,4% придерживаются кардинально другой позиции и собираются праздновать, потратив все средства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как лучше всего хранить блюда с новогоднего стола, чтобы можно было есть их и после праздника.