Путин и Лукашенко обсудили по телефону транзит нефти и газа

Глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры двух стран договорили о продолжении переговоров по нефти и газу по линии компаний.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. В ходе диалога главы государств подняли некоторые аспекты развития отношений России и Белоруссии, кроме того, были обсуждены сотрудничества стран в рамках Союзного государства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Лукашенко «подробно» рассмотрели вопросы по поставкам из России в Белоруссию нефти и газа. Вместе с тем лидеры договорились о дальнейших контактах.

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